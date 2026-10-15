Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан начнёт тренировать сборную Гонконга по шорт-треку. Переход потребовал разрешения Союза конькобежцев России, где числится Ан с 2011 года, когда получил российское гражданство.
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