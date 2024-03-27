Минобороны Польши остановило учения после гибели пятого военного

Минобороны Польши издало приказ о приостановке всех военных учений после того, как в Татрах во время занятий по горной подготовке погиб военнослужащий войск специального назначения, сообщает пресс-служба ведомства.
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