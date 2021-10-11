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Ориентир цены размещения в рамках IPO "Ренессанс страхования" установлен в 120-135 рублей за акцию

Ориентир цены размещения в рамках IPO "Ренессанс страхования" установлен в 120-135 рублей за акцию

Ориентир цены размещения в рамках IPO "Ренессанс страхования" установлен в 120-135 рублей за акциюИндикативный ценовой диапазон в рамках IPO "Ренессанс страхования" установлен на уровне 120-135 рублей за акцию, говорится в сообщении компании.

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