Ориентир цены размещения в рамках IPO "Ренессанс страхования" установлен в 120-135 рублей за акцию

Ориентир цены размещения в рамках IPO "Ренессанс страхования" установлен в 120-135 рублей за акциюИндикативный ценовой диапазон в рамках IPO "Ренессанс страхования" установлен на уровне 120-135 рублей за акцию, говорится в сообщении компании.