Сайт белорусского госагентства БелТА подвергся кибератаке

Сайт белорусского государственного агентства БелТА подвергся атаке хакеров, сообщает ТАСС. На информационном ресурсе было размещено сообщение, в котором утверждается, что с сайта было выкачено 90 гигабайт данных — внутренние документа агентства.
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