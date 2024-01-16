Мощи не помогли. «Мутабор» закрыли на три месяца после вечеринки Ивлеевой

Суд в Москве закрыл клуб «Мутабор», где прошла «голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой, на 90 суток. Компанию, владеющую заведением, признали виновной в нарушении санитарных норм: по заявлению судьи, на вечеринке присутствовал больной инфекционным заболеванием.