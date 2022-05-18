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Верратти о вылете «ПСЖ» из ЛЧ: «Мы иногда забываем, что для победы нужно уметь страдать. Вокруг нас такая атмосфера, словно мы должны постоянно выигрывать со счетом 5:0»

Марко Верратти высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов.  Парижский клуб проиграл «Реалу» в ответном матче 1/8 финала турнира (1:3, первый матч – 1:0).

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