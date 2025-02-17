В областном центре сотрудники УГРО смогли раскрыть жуткое убийство двухлетней давности

«Останки нашли под Новый год». Иногородний, расправившийся со смолянином в заброшенном доме, уже находится в заключении Работники уголовного розыска раскрыли хладнокровное убийство, совершенное в 2023 году в Смоленске.
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