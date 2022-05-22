22.05.22==Латвия заявила о намерении отказаться от российского газа

ЭКОНОМИКА АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ ЛАТВИЯ ГАЗ АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ РОССИЯ Глава МИД Латвии Ринкевич заявил нежелании покупать газ из России и стремлении развивать собственную газовую сеть Труба раздора: газопровод GIPL может оставить без газа Латвию и Эстонию Заполнение будет крайне затруднено из-за высоких цен на голубое топливо в Европе «Мы хотим строить газовые станции (снабжения) и воздерживаться от использования российского газа», — приводит слова латвийского дипломата портал UrduPoint.