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22.05.22==Латвия заявила о намерении отказаться от российского газа

22.05.22==Латвия заявила о намерении отказаться от российского газа

ЭКОНОМИКА АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ  ЛАТВИЯ  ГАЗ  АНТИРОССИЙСКИЕ САНКЦИИ  РОССИЯ Глава МИД Латвии Ринкевич заявил нежелании покупать газ из России и стремлении развивать собственную газовую сеть Труба раздора: газопровод GIPL может оставить без газа Латвию и Эстонию Заполнение будет крайне затруднено из-за высоких цен на голубое топливо в Европе «Мы хотим строить газовые станции (снабжения) и воздерживаться от использования российского газа», — приводит слова латвийского дипломата портал UrduPoint.

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