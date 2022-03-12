Лазовский об отстранении белорусов от Кубка мира: «У меня есть друзья в Италии и Эстонии. Все поддерживают и не понимают, почему так произошло»

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский прокомментировал свое выступление в спринте на Открытом Кубке России в Уфе (2-е место).

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