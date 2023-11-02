Полиция задержала авторов граффити на доме И. П. Павлова на Лиговском

В Петербурге на Лиговском проспекте сотрудники правопорядка задержали двух молодых людей, один из которых несовершеннолетний, которые оставили граффити на стене здания, что является объектом культурного наследия.
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