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Полиция задержала авторов граффити на доме И. П. Павлова на Лиговском

Полиция задержала авторов граффити на доме И. П. Павлова на Лиговском

В Петербурге на Лиговском проспекте сотрудники правопорядка задержали двух молодых людей, один из которых несовершеннолетний, которые оставили граффити на стене здания, что является объектом культурного наследия.

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