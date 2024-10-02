Вера смелых

Украина сеет иудино племя - значит, выжигание корней вполне оправдано. Да, хочется для быстрота эффекта ядерку на это племя скакуасов сбросить, но лови потом мутантов по всей Бандерине! Так что лучше " Солнцепеками",, на дистанции эти гнилые корни выжигать.