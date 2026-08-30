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FiNE NEWS

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Депутат Боярский предупредил о рисках постоянного использования VPN

Риски постоянного использования VPN Использование VPN-сервисов в постоянном режиме может представлять угрозу безопасности, заявил глава комитета Госдумы РФ по информполитике Сергей Боярский в кулуарах Фестиваля новых медиа.

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