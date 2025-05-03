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«Неудачи многому меня научили» Как Педро Паскаль добился успеха в Голливуде и стал кумиром соцсетей после 15 лет на вторых ролях?

«Неудачи многому меня научили» Как Педро Паскаль добился успеха в Голливуде и стал кумиром соцсетей после 15 лет на вторых ролях?

14 апреля на стриминг-сервисе HBO состоялась громкая премьера второго сезона постапокалиптического проекта «Одни из нас», а в начале месяца исполнитель одной из главных ролей в шоу — Педро Паскаль — отметил свое 50-летие.

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