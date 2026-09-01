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Опухоли перестроили жировой обмен печени для подавления иммунитета

Опухоли перестроили жировой обмен печени для подавления иммунитета

Новое исследование, опубликованное в августе 2026 года, раскрыло механизм, с помощью которого удалённые опухоли изменяют обмен жиров в печени — органе, напрямую не поражённом раком, — тем самым лишая иммунную систему возможности эффективно атаковать опухолевые клетки.

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