Когда именно эта лохматая кошка появилась в их дворе, никто из жильцов не помнил. Слишком скрытный образ жизни вела в целом красивая, но грязная и худая бродяга.
Ничего, мы ещё поживём
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Элеонора Коган
Трогательно, аж до слёз!!!Бедная Машка, сколько же ей, бедняжке пришлось вытерпеть из-за нелюдей, типа этого завскладом с зажравшейся супругой.
Ответить
5 час.
Элеонора Коган
Спасибо тёте Лизе, что всё-таки спасла Машеньку и взяла её домой, ведь кошечка спасла ей жизнь!!!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии