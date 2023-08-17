ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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    Спасибо тёте Лизе, что всё-таки спасла Машеньку и взяла её домой, ведь кошечка спасла ей жизнь!!!Ничего, мы ещё по...

Ничего, мы ещё поживём

Ничего, мы ещё поживём

Когда именно эта лохматая кошка появилась в их дворе, никто из жильцов не помнил. Слишком скрытный образ жизни вела в целом красивая, но грязная и худая бродяга.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Трогательно, аж до слёз!!!Бедная Машка, сколько же ей, бедняжке пришлось вытерпеть из-за нелюдей, типа этого завскладом с зажравшейся супругой.
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5 час.
Элеонора Коган
Спасибо тёте Лизе, что всё-таки спасла Машеньку и взяла её домой, ведь кошечка спасла ей жизнь!!!
Ответить
5 час.

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