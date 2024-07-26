Татьяна Буланова прокомментировала рождение двойни от молодого супруга: «Все сделает и будет готов»

Женитьба Татьяны Булановой на молодом Валерии Рудневе вызвала широкую огласку среди общества. Даже спустя год после свадьбы, поклонники не устают обсуждать одну из самых интересных пар российского шоу-бизнеса.
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