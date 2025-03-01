В Суджанском котле колонна техники НАТО увязла в размокшем черноземе

Украинские военные попытались организовать новый маршрут снабжения через населенный пункт Олешня, так как старая трасса Юнаковка – Суджа находится под полным контролем российских войск и подвергается постоянному огневому воздействию.
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