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Курские новости

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В Суджанском котле колонна техники НАТО увязла в размокшем черноземе

В Суджанском котле колонна техники НАТО увязла в размокшем черноземе

Украинские военные попытались организовать новый маршрут снабжения через населенный пункт Олешня, так как старая трасса Юнаковка – Суджа находится под полным контролем российских войск и подвергается постоянному огневому воздействию.

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