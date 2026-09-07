Государство и банки объявили «перемирие»: россиянам дали отсрочку по ипотеке и защитили землю с машиной Юлия ЧелкановаРоссийские семьи с детьми получили сразу несколько значимых послаблений в вопросах долговых обязательств.
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