На Телецком озере отметили водный праздник и запустили зрелищный салют

Также мероприятие сопровождалось шествием кораблей Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко / Алтайский заповедник 27 июля на Телецком озере прошел водный праздник, посвященный Дню Военно-Морского Флота, Году семьи и семьям участников СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии