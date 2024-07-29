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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Телецком озере отметили водный праздник и запустили зрелищный салют

На Телецком озере отметили водный праздник и запустили зрелищный салют

Также мероприятие сопровождалось шествием кораблей Фото: Роман Воробьев и Татьяна Клименко / Алтайский заповедник 27 июля на Телецком озере прошел водный праздник, посвященный Дню Военно-Морского Флота, Году семьи и семьям участников СВО.

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