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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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18-летний Селебрини забил 1-й гол в НХЛ – на 7:01 в матче с «Сент-Луисом». Среди 1-х номеров драфта только Лемье отличился быстрее в дебютной игре

Форвард «Сан-Хосе» открыл счет в игре регулярного чемпионата против «Сент-Луиса» (4:3, третий период).

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