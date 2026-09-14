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Курские новости

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В Курскую область поступило 2,8 млрд рублей на жилищные сертификаты

В Курскую область поступило 2,8 млрд рублей на жилищные сертификаты

Средства позволят выдать 375 жилищных сертификатов для переселенцев, следующие транши уже в работе.На текущей неделе в Курскую область поступит очередной транш на жилищные сертификаты для переселенцев - более 2,8 млрд рублей.

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