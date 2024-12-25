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Стало известно, на сколько вырастет бюджет Еревана в 2025 году

Стало известно, на сколько вырастет бюджет Еревана в 2025 году

Политики ожидают, что он будет увеличиваться второй год подряд.В 2025 году доходы бюджета Еревана увеличатся почти на 30%, достигнув отметки в 159,4 млрд драмов ($410 млн).

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