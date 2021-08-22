Если дело касается физического предмета, искусства или бизнеса , то приближать на 100% идею желаемого к получившемуся - мастерство! Помогает вопрос : А каким это должно быть? Ответ прост: Действуем до тех пор, пока не получится, как задумано.
Если дело касается физического предмета, искусства или бизнеса , то приближать на 100% идею желаемого к получившемуся - мастерство! Помогает вопрос : А каким это должно быть? Ответ прост: Действуем до тех пор, пока не получится, как задумано.
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