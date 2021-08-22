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Каким это должно быть?

Каким это должно быть?

Если дело касается физического предмета, искусства или бизнеса , то приближать на 100% идею желаемого к получившемуся - мастерство!  Помогает вопрос : А каким это должно быть?  Ответ прост: Действуем до тех пор, пока не получится, как задумано.

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Иван Захава
Самое сложно испытали, которое посылает Господь, это "Медные трубы" - власть, чуть ниже Злато, и того и другого с честью выносят единицы!!! Это должны помнить все!

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