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Экс-депутата красноярского заксобрания Гольдмана объявили в розыск

Экс-депутата красноярского заксобрания Гольдмана объявили в розыск

Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман, подозреваемый в мошенничестве, объявлен в розыск.

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Комментарии
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E
Ed
Очень правильно объявили в розыск - после того как смылся, а не до. Новое в технологии судопроизводства - вот уж какую тысячу лет по кругу
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18 час.
Александр Павлов
Ну да, как Чубайса, сначала выпустили, а потом объявили.
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18 час.
НН
Надежда Никитина
Чет, надоела такая информация. Все одно и тоже. Сначала дали украсть, затем выпустили, а теперь объявили в розыск. Даже не смешно уже.
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16 час.

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