Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман, подозреваемый в мошенничестве, объявлен в розыск.
Экс-депутата красноярского заксобрания Гольдмана объявили в розыск
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
Очень правильно объявили в розыск - после того как смылся, а не до. Новое в технологии судопроизводства - вот уж какую тысячу лет по кругу
Ответить
18 час.
Александр Павлов
Ну да, как Чубайса, сначала выпустили, а потом объявили.
Ответить
18 час.
НН
Надежда Никитина
Чет, надоела такая информация. Все одно и тоже. Сначала дали украсть, затем выпустили, а теперь объявили в розыск. Даже не смешно уже.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии