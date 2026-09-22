Прозоров: Конфликт ГУР и СБУ затаился под давлением Запада

Василий Прозоров рассказал о кровопролитном конфликте ГУР и СБУ, начавшемся в 2014 году. Основные причины — борьба за влияние и инцидент с похищением и убийством Дениса Киреева в марте 2022 года.
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