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Царьград

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Прозоров: Конфликт ГУР и СБУ затаился под давлением Запада

Прозоров: Конфликт ГУР и СБУ затаился под давлением Запада

Василий Прозоров рассказал о кровопролитном конфликте ГУР и СБУ, начавшемся в 2014 году. Основные причины — борьба за влияние и инцидент с похищением и убийством Дениса Киреева в марте 2022 года.

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