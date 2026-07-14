В 2026 году 40 смоленским семьям улучшат жилищные условия

Губернатор Василий Анохин: Заботимся, чтобы молодые семьи в Смоленской области были уверены в своём будущем В 2026-м сразу 40 семей Смоленской области улучшат свои жилищные условия с помощью бюджетных средств, заявил smolensk-i.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии