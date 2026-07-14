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Смоленск 2.0

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В 2026 году 40 смоленским семьям улучшат жилищные условия

В 2026 году 40 смоленским семьям улучшат жилищные условия

Губернатор Василий Анохин: Заботимся, чтобы молодые семьи в Смоленской области были уверены в своём будущем В 2026-м сразу 40 семей Смоленской области улучшат свои жилищные условия с помощью бюджетных средств, заявил smolensk-i.

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