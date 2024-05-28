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Пегова показала красавицу-дочку в особенный день — впереди самое интересное

Пегова показала красавицу-дочку в особенный день — впереди самое интересное

Актриса похвасталась снимком с 18-летней Татьяной. Ирина Пегова с дочкой от брака с Дмитрием Орловым Социальные сетиИрина Пегова буквально на днях рассказала о том, каким тяжелым был её развод с Дмитрием Орловым.

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