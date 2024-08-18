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В лесах Курской области продолжается поиск и уничтожение групп ВСУ

В лесах Курской области продолжается поиск и уничтожение групп ВСУ

В лесах Курской области продолжается активная фаза операции по уничтожению мобильных групп Вооруженных Сил Украины (ВСУ), которые пытались проникнуть вглубь территории региона в направлении Алексеевского и Каучука.

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