На Украине обнародовали факты массовых пыток над заключёнными в тюрьмах

На Украине разоблачили многочисленные факты пыток заключенных в различных регионах. В Государственном бюро расследований сообщили о подозрении в применении пыток четырем должностным лицам Божковской колонии №16, расположенной в Полтавской области.
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