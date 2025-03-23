«Факел Ямал» обыграл «СК Брянск» в финальном матче регулярного чемпионата НМХЛ

«Факел» отыграл финальный матч в регулярном чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги. В заключительной игре северяне взяли реванш у «Брянска», сообщили в пресс-службе ямальского хоккейного клуба.
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