Маск призвал вернуть ЕС величие из-за утверждения Шольца кандидатом в канцлеры

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в социальной сети X обращение, в котором призвал вернуть Европе былую славу после того, как Олафа Шольца официально утвердили кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии.
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