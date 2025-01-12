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Маск призвал вернуть ЕС величие из-за утверждения Шольца кандидатом в канцлеры

Маск призвал вернуть ЕС величие из-за утверждения Шольца кандидатом в канцлеры

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в социальной сети X обращение, в котором призвал вернуть Европе былую славу после того, как Олафа Шольца официально утвердили кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии.

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