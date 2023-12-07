Уполномоченный в Республике Адыгея принял участие в XXX заседании Государственного Совета – Хасэ

06.12.2023 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Адыгея Азамат Конов принял участие в XXX заседании Президиума Государственного Совета–Хасэ Республики Адыгея.
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