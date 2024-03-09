Юных изобретателей приглашают принять участие в региональном конкурсе «Машина Голдберга»

Юных нижегородцев приглашают принять участие в региональном конкурсе «Машина Голдберга». Организатором выступает детский технопарк «Кванториум Бор», который ведет свою деятельность в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».
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