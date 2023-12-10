Шесть человек погибли во время торнадо в штате Теннесси на востоке США

Из-за непогоды также пострадали два десятка человек, а несколько тысяч домов остались без света.В субботу, 9 декабря, на штат Теннесси в США обрушился мощный торнадо, который унёс по меньшей мере шесть жизней.
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