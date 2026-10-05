Начальник портового контроля Новороссийска получил 5 лет за взятку

Октябрьский районный суд Новороссийска приговорил начальника отдела ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» Дмитрия Неустроева к пяти годам строгого режима за взятку в 6000 долларов, полученную за составление отчета об инспекции судна «Rui Fu Tai» без надлежащего осмотра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Куда исчез "Профе...
- Экономист сообщил...
- The Guardian: вое...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым