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Царьград

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Начальник портового контроля Новороссийска получил 5 лет за взятку

Начальник портового контроля Новороссийска получил 5 лет за взятку

Октябрьский районный суд Новороссийска приговорил начальника отдела ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» Дмитрия Неустроева к пяти годам строгого режима за взятку в 6000 долларов, полученную за составление отчета об инспекции судна «Rui Fu Tai» без надлежащего осмотра.

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