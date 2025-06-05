Санкции за курение на территориях школ и детсадов ужесточат в России

Комитет Государственной Думы по вопросам государственного строительства и законодательства рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы в размере от 2 до 3 тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ и детских садов.
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