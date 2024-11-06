Китайские астрономы идентифицировали около 300 кандидатов в сверхгиганты в галактиках Андромеда и Треугольник

Китайские астрономы, используя телескоп LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope), идентифицировали около 300 кандидатов в сверхгиганты в галактиках Андромеда (M31) и Треугольник (M33).
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