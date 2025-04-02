Только два предмета: в Петербурге проведут эксперимент по сдаче ОГЭ

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовых актов, президент Владимир Путин подписал закон об эксперименте по сдаче ОГЭ только по двум предметам в Санкт-Петербурге, Москве и Липецкой области.
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