Анатомия филологического тупика: о границах консервативной поэтической оптики

Статья «Анатомия филологического тупика» — полемическая рецензия на критический текст Михаила Вистгофа о поэзии Сергея Кудрина, в которой демонстрируется, как консервативная поэтическая оптика оказывается глуха к языковым и медийным практикам метамодерна.