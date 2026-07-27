Анатомия филологического тупика: о границах консервативной поэтической оптики

Статья «Анатомия филологического тупика» — полемическая рецензия на критический текст Михаила Вистгофа о поэзии Сергея Кудрина, в которой демонстрируется, как консервативная поэтическая оптика оказывается глуха к языковым и медийным практикам метамодерна.
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