О ещё одной незаметно надвигающейся катастрофе

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО ещё одной незаметно надвигающейся катастрофеМожет показаться, что всё это к России очень малое отношение имеет. Но на самом деле – совсем не так.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий ЛановойАНАЛгин нагородил очередную кучу, обозвав ее прогнозом. Мозги фонтанируют на ЛЮБУЮ тему. Такого предсказателя в любую нормальную фирму- через месяц тихо бы удавили.ВКвладимир казарскийПродолжай фантазировать Анальгин. Ибо правда настолько не нравится таким как ты, что остается только фантазировать.Комментировать
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