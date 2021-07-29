НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

143 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Капитан немо
    Виктор, но он соответствовал трижды герою. Но - зажали.Новые громадяне У...
  • Капитан немо
    А я, к вашему сведению, не татарин. Хотя, это не играет роли.Новые громадяне У...
  • Макс Моралевич
    Все о! Даешь по шт баксов! Это плата за русоболтовню!Газовая политика ...

О ещё одной незаметно надвигающейся катастрофе

О ещё одной незаметно надвигающейся катастрофе

Может показаться, что всё это к России очень малое отношение имеет. Но на самом деле – совсем не так.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Анатолий Лановой
АНАЛгин нагородил очередную кучу, обозвав ее прогнозом. Мозги фонтанируют на ЛЮБУЮ тему. Такого предсказателя в любую нормальную фирму- через месяц тихо бы удавили.
владимир казарский
Продолжай фантазировать Анальгин. Ибо правда настолько не нравится таким как ты, что остается только фантазировать.

Картина дня

наверх