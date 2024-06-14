В Ростовской области ПВО отразила массовую атаку дронов

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём телеграм-канале сообщил, что боевики ВСУ предприняли попытку массовой атаки на населённые пункты региона.
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