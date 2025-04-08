Гол пяткой от перекладины – и «Наполи» потерял очки. Не воспользовался осечкой «Интера»

Драма в чемпионской гонке.В последнем матче 31-го тура Серии А «Болонья» принимала «Наполи». Сыграли 1:1, хозяева сравняли счет благодаря суперголу, а гости не приблизились к «Интеру», который потерял очки против «Пармы» (2:2).