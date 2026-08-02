Вучич: из-за нехватки воды на Дунае возникла угроза остановки судоходства и НПЗ

Недостаток воды из-за жары грозит остановкой судоходства на Дунае. Последствия могут отразиться на работе единственного в Сербии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в городе Панчево, заявил 2 августа президент страны Александр Вучич.
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