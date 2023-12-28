ЗАГС назвал самые популярные имена новорождённых в Новосибирской области

Самым популярным мужским именем 2023 года стало Михаил, а женским – Софья.Управление ЗАГС по Новосибирской области поделилось статистикой по именам, которые родители давали родившимся в регионе в 2023 году детям.
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