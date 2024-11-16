Предстоящие отчеты о прибыли Walmart и Target дадут краткое представление о настроениях американских потребителей

На следующей неделе Walmart и Target представят свои финансовые отчеты, что даст новую информацию о состоянии потребительских расходов, особенно после недавних данных, показывающих, что американцы всё больше тратят на товары из развлекательной категории.
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