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«Картаполов назвал неожиданную цель отправки «Вагнера» в РБ»: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 17 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 509-й

«Картаполов назвал неожиданную цель отправки «Вагнера» в РБ»: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 17 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 509-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, 17 июля 2023 г.: Спецоперация сегодня, день 509-й. Обзор событий: Армия России наступает на нескольких направлениях.

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