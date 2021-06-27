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В России снова растут цены на продукты, а ведь Путин утверждал, что Россия – лидер в сельском хозяйстве, который превзошел СССР

В России снова растут цены на продукты, а ведь Путин утверждал, что Россия – лидер в сельском хозяйстве, который превзошел СССР

За прошедшие 30 лет уже практически все россияне выучили, что СССР – это страна с однобокой экономикой, где практически никогда ничего не было, а современная Россия — это кладезь изобилия и мировой лидер практически во всех отраслях производства.

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