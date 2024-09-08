В России запустили программу по развитию автотуризма

Корпорация малого и среднего предпринимательства совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации разработали программу развития туризма с участием малого и среднего бизнеса по поручению Президента Российской Федерации.
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