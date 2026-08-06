Доля рыночной ипотеки в России превысила 50% по итогам июля 2026 года

В июле ипотечный рынок продолжил рост и достиг 355 млрд рублей, несмотря на некоторую коррекцию после ажиотажного спроса в июне, когда заемщики активно оформляли «Семейную» ипотеку, стремясь зафиксировать льготные условия.
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