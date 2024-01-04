Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 629 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петросов
    Это уровень развития двух (трёх) прошмандовок, ответственных руководителей всех телеканалов, министерства культуры и ...Это намеренная пр...
  • саша дмитренко
    в  кащенко  провели  интернет?"Коммунисты Росси...
  • саша дмитренко
    беловежские  соглашения  пытались  остановить  развал!!!!!!  а  начался  он  в 1989!"Коммунисты Росси...

Чем оправдаете этих мразей, господа мигрантофилы?

Чем оправдаете этих мразей, господа мигрантофилы?

В Нижнем Тагиле два брата, отпрыски мигрантов, избивали своих одноклассников, а их мать при этом стояла рядом и снимала всё на телефон По словам очевидцев, дети ценных иностранных специалистов накинулись на двух школьников около школы: мальчика ударили в лицо, девочку — в висок, а потом запинали её ногами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛИ
Лариса Ивановп
Значит надо,чтобы они незаметно исчезали с нашей земли.И все таки странная у нас народная,якобы,власть.
Ответить
1 час.
сергей
и этих освежевать
Ответить
58 мин.
Ю
Южанин
Наказать уродов!  Дабы другим чурекам неповадно было!!!
Ответить
30 мин.

Картина дня

наверх