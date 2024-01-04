Чем оправдаете этих мразей, господа мигрантофилы?

В Нижнем Тагиле два брата, отпрыски мигрантов, избивали своих одноклассников, а их мать при этом стояла рядом и снимала всё на телефон По словам очевидцев, дети ценных иностранных специалистов накинулись на двух школьников около школы: мальчика ударили в лицо, девочку — в висок, а потом запинали её ногами.