В Нижнем Тагиле два брата, отпрыски мигрантов, избивали своих одноклассников, а их мать при этом стояла рядом и снимала всё на телефон По словам очевидцев, дети ценных иностранных специалистов накинулись на двух школьников около школы: мальчика ударили в лицо, девочку — в висок, а потом запинали её ногами.
Чем оправдаете этих мразей, господа мигрантофилы?
Комментарии
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ЛИ
Лариса Ивановп
Значит надо,чтобы они незаметно исчезали с нашей земли.И все таки странная у нас народная,якобы,власть.
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1 час.
сергей
и этих освежевать
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58 мин.
Ю
Южанин
Наказать уродов! Дабы другим чурекам неповадно было!!!
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30 мин.
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